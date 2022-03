Energieversorgung : Günther: Absichtserklärung für LNG-Terminal starkes Signal

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Absichtserklärung für das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel als starkes Signal bezeichnet. „Ziel muss es sein, das Terminal im Interesse einer stabilen und sicheren Energieversorgung mit Gas in Deutschland zügig fertigzustellen“, sagte Günther am Samstag am Rande eines CDU-Listenparteitags in Neumünster. Die Planungen für den Standort Brunsbüttel seien weit fortgeschritten.

„Ich gehe davon aus, sich die Planung mit dem jetzigen Rückenwind jetzt sehr schnell abschließen lässt“, sagte Günther. Die Landesregierung und ihre Planungsbehörden würden alles unternehmen, um das Projekt mit Hochdruck voranzutreiben und zum Erfolg zu führen. Günther rechnete mit einer Bauzeit von etwa drei Jahren. Sein Ziel sei es, dass das Terminal...

