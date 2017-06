Börse in Frankfurt : Gute US-Vorgaben schieben Dax über 12 800 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch 0,98 Prozent im Plus bei 12.789 Punkten. Damit könnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer seine seit Mitte Mai nahezu zementierte Handelsspanne zwischen 12.500 und 12.700 Punkten hinter sich lassen.

«Die Chancen stehen gut, dass der DAX nach drei Wochen der Konsolidierung nun endlich wieder an Schwung gewinnt», schrieb Milan Cutkovic von Axitrader. Dies liege an der wieder aufgenommenen Rekordjagd an der Wall Street und der Vorfreude auf starke Zahlen vom heutigen Arbeitsmarktbericht in den USA.

Auch für die zweite deutsche Börsenreihe begann der Freitag mit Gewinnen: Seine anhaltende Rekordjagd führte den MDax der mittelgroßen Unternehmen erstmals über die Marke von 25.600 Punkten - zuletzt stand er mit plus 0,51 Prozent bei 25.593,67 Zählern unweit darunter. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,31 Prozent auf 2320,36 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,74 Prozent auf 3593,54 Punkte.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 09:26 Uhr