Apps fusionieren : Handyparken: Umzug von Park Now zu Easypark beginnt

Seit Juni 2021 gehört Park Now nicht mehr BMW und Daimler, sonderm dem ehemaligen Konkurrenten Easypark aus Schweden. Der ließ erst einmal beide Park-Apps weiter laufen. Das ändert sich nun.

Abschied von Park Now: Der Handypark-Dienst wird zu Easypark überführt, die App eingestellt. Ab Ende März erhalten Park-Now-Nutzerinnen und -Nutzer die Möglichkeit, ihre Konten in die Easypark-App umzuziehen, wenn sie möchten, berichtet „heise.de“. Wann genau es soweit ist, erfährt man direkt in der Park-Now-App und wird auch per E-Mail darüber informi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.