Industrieschau : Hannover Messe im Spannungsfeld zwischen Energie und Klima

Der Ukraine-Krieg hat die Sorge vor einem Energie-Engpass angefacht. Auf der Suche nach Lösungen will die Hannover Messe im Frühjahr als Vermittler zwischen Politik und Wirtschaft auftreten. Trotz Corona soll die Industrieschau wieder als physische Messe stattfinden.

Die Neuausrichtung der Energieversorgung in Europa soll in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Hannover Messe werden. Die weltweit führende Industrieschau, die Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Mai eröffnet, will dabei insbesondere den Austausch von Politik und Wirtschaft voranbringen. „Wir haben durch den Ukraine-Krieg ein Spannungsfeld zwischen Versorgungss...

