Auf Schienen unterwegs : Hier werden Eisenbahn-Waggons richtig verteilt

Wusstest du, dass es spezielle Bahnhöfe zum Verteilen von Waggons gibt? Rangierbahnhöfe werden die genannt. Menschen sind dort kaum zu sehen, dafür aber sehr viele Waggons, mit denen Waren transportiert werden.

Die Rangierbahnhöfe sorgen dafür, dass die Waren ans richtige Ziel kommen. Denn dort werden lange Güterzüge aufgeteilt: Die einzelnen Waggons werden auf verschiedene Gleise geschoben oder gefahren. Danach werden sie zu neuen Zügen zusammengesetzt. Die fahren dann in die verschiedensten Richtungen davon. Rangierbahnhöfe gibt es an verschiedenen Orten in...

