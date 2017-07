«Stimmung euphorisch» : Ifo-Geschäftsklima erneut mit Rekord

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Juli zum dritten Mal in Folge auf einen neuen Rekordwert gestiegen. «Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist euphorisch», sagte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, in München.