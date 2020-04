Stimmung «katastrophal» : Ifo-Klima stürzt auf historischen Tiefstand

In der Wirtschaft reiht sich eine Hiobsbotschaft an die andere. Die Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich so schnell, wie es noch vor wenigen Wochen kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Avatar_prignitzer von dpa

24. April 2020, 10:59 Uhr

Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist wegen der Corona-Krise «katastrophal» und so schlecht wie noch nie. Das Ifo-Geschäftsklima brach im April um 11,6 Punkte auf 74,3 Zähler ein, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte.

Das ist sowohl der stärkste jemals gemessene Rückgang als auch ein Rekordtief. Demnach haben die deutschen Unternehmen noch nie so pessimistisch in die nähere Zukunft geblickt wie derzeit.

Nach dem sehr starken Einbruch im Vormonat hatten Analysten einen weiteren Rückgang erwartet, allerdings nur auf 79,7 Punkte. «Die Coronakrise trifft die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Der Index deutet darauf hin, dass es in den kommenden Monaten auch in der Baubranche rapide abwärts gehen könnte, die bislang noch eine Stütze der Konjunktur ist. Mit ihrer aktuellen Lage sind die Baufirmen zwar mehrheitlich noch zufrieden, wie die Münchner Wirtschaftsforscher in ihrer Meldung schrieben. Aber der Index für das Bauhauptgewerbe sei noch nie so stark gesunken.

In den übrigen Bereichen der deutschen Wirtschaft verdüstern sich die Aussichten immer weiter. In der Industrie sind die Erwartungen demnach von «massivem Pessimismus» geprägt. Die aktuelle Geschäftslage der Industriefirmen habe sich dramatisch verschlechtert, und die Erwartungen fielen auf ein historisches Tief. In der Dienstleistungsbranche herrscht laut ifo bei den Erwartungen «Pessimismus ohne Beispiel». Im Handel setzte sich der Sturzflug der Stimmungsindikatoren ebenfalls fort.