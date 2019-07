Friedenspflicht endet : IG BAU macht rund 650.000 Gebäudereiniger streikbereit

Der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt im Gebäudereiniger-Handwerk spitzt sich zu. Erneut wird über Änderungen des Rahmentarifvertrages gestritten. Ab diesem Donnerstag sind Warnstreiks grundsätzlich möglich.

von dpa

31. Juli 2019, 12:02 Uhr

Im deutschen Gebäudereiniger-Handwerk mit rund 650.000 Beschäftigten spitzt sich der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt zu.

Von diesem Donnerstag an sind bei ausgelaufener Friedenspflicht Warnstreiks grundsätzlich möglich, wie das Vorstandsmitglied der IG Bauen-Agrar-Umwelt, Ulrike Laux, in Frankfurt sagte. Sollte die für den 15. August angesetzte Verhandlung ohne konkrete Vorschläge der Arbeitgeber zu den wichtigen Themen vorübergehen, sei ein Arbeitskampf möglich, sagte Laux. «Wir sind vorbereitet.»

Die Gewerkschaft hatte im vergangenen Jahr vielfache Änderungen des Rahmentarifvertrages verlangt, insbesondere sollten Fachkräfte höher eingestuft und erstmals in der Branche ein Weihnachtsgeld gezahlt werden. Gekündigt wurde der Vertrag allerdings vom Bundesinnungsverband, der an Teilzeitbeschäftigte keine Überstundenzuschläge zahlen will.

Hauptgeschäftsführer Johannes Bungart kündigte konkrete Vorschläge an. Über das Weihnachtsgeld könne man aber erst im kommenden Jahr im Rahmen des Gehalts-Tarifvertrags sprechen.