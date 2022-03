Wirtschaft : Immobilienkonzern Vonovia will 2022 zulegen: Mieten steigen

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will nach Zuwächsen bei Umsatz und operativem Ergebnis 2021 auch im laufenden Jahr deutlich zulegen. Dazu beitragen soll neben höheren Mieteinnahmen vor allem die Übernahme des Branchenrivalen Deutsche Wohnen. Bei Umsatz und operativem Ergebnis werde ein Wachstum von mehr als 20 Prozent erwartet, sagte Unternehmenschef Rolf Buch bei Vorlage der Jahreszahlen 2021 am Freitag in Bochum.

Das operative Ergebnis soll demnach 202...

