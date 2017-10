Börse in Frankfurt : Impulsarmer Handel lähmt Dax: 13.000 Punkte unerreicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

11.Okt.2017

Zur Wochenmitte wird erwartet, dass der Wall-Street-Index Dow Jones zum Handelsstart kaum vom Fleck kommen dürfte. Am frühen Nachmittag trat der deutsche Leitindex mit minus 0,02 Prozent auf 12.947,12 Punkten auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg zugleich um 0,27 Prozent auf 25.888,92 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,20 Prozent auf 2502,85 Punkte. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,06 Prozent vor.

In Spanien hatte der katalanische Präsident Carles Puigdemont am Dienstag zwar die Unabhängigkeit seiner Region von Spanien erklärt, sie aber gleich wieder ausgesetzt. Es soll Zeit gewonnen werden, um den von der Zentralregierung in Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. Unter Finanzanalysten galt die Rede daher als Entspannungssignal.

Eine Erklärung des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy am Mittag führte zu keinen neuen Impulsen. Rajoy forderte Puigdemont auf zu erklären, ob er nun tatsächlich die einseitige Unabhängigkeit ausgerufen habe oder nicht. Zudem forderte er die Regionalregierung auf, die verfassungsmäßige Ordnung zu respektieren.

Unter den Einzelwerten im Dax waren die Aktien von BASF Schlusslicht mit minus 1,18 Prozent. Der Chemiekonzern hat über einen Monat hinweg ein belastetes Kunststoffgrundprodukt für Möbel und Matratzen ausgeliefert. Inzwischen wurde die Auslieferung gestoppt und die Kunden informiert. Die Aktien der Lufthansa legten um weitere 1,24 Prozent auf ein neues Hoch seit 2001 zu, nachdem sie bereits am Vortag mit einem Plus von 2,50 Prozent von der Einigung mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit profitiert hatten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,24 Prozent am Vortag auf 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 141,19 Punkte. Der Bund Future sank um 0,01 Prozent auf 161,27 Punkte. Der Euro wurde am frühen Nachmittag mit 1,1829 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1797 (Montag: 1,1746) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8477 (0,8514) Euro.