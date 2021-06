Konjunktur : Industrie erwartet langsamere Produktionssteigerung

Die Industrie in Deutschland steht auch weit nach einem Jahr Corona-Pandemie vergleichsweise gut da. Einen leichten Rückgang verzeichnen nur wenige Branchen.

München | Die Deutsche Industrie will ihre Produktion weiter ausbauen, wenn auch nicht mehr so stark wie zuletzt. Der am Dienstag vom Ifo-Institut veröffentlichte Indikator der Produktionserwartungen für Mai liegt im Vergleich zum April um fünf Punkte tiefer bei 27. Dies ist aber immer noch einer der drei höchsten Werte seit 2016: Nur im April und März hatte...

