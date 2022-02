Luftverkehr : Insolvenzverfahren am Flughafen Hahn gestartet

Am trudelnden Flughafen Hahn geht das Bangen weiter: Wer kauft ihn, wer rettet ihn? Nun hat das offizielle Insolvenzverfahren begonnen. Der Flugbetrieb soll auch im Februar weitergeführt werden.

Am Hunsrück-Flughafen Hahn hat das offizielle Insolvenzverfahren begonnen. Das Insolvenzgericht Bad Kreuznach bestätigte am Mittwoch, dass für fünf Hahn-Gesellschaften, darunter die Betreibergesellschaft Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, das Verfahren am Dienstag eröffnet worden war. Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner sprach von einem „kleinen Teilerf...

