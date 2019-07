Start in die Börsenwoche : Kaum Bewegung im Dax: Quartalszahlen und Iran im Fokus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zu Wochenbeginn zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte am Montag kurz nach dem Handelsstart minimal im Plus bei 12.268,18 Punkten.

von dpa

22. Juli 2019, 09:32 Uhr

Der MDax fiel um 0,24 Prozent auf 25.782,55 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum legte kurz nach dem Handelsbeginn etwas zu.

Im Fokus bleiben die internationalen Konflikte - und hier insbesondere der zwischen USA und Großbritannien mit dem Iran. So hatte der Iran vor dem Wochenende einen britischen Öltanker festgesetzt. Großbritannien prüft nun Strafmaßnahmen.