Börse in Frankfurt : Klare Verluste im Dax - Wall Street belastet

Der Dax hat deutliche Kursverluste erlitten. Damit erwiesen sich die Vortagsgewinne nach dem schwachen Wochenstart erst einmal als Strohfeuer.

von dpa

21. Februar 2018, 12:22 Uhr

Als Kursbremse erwiesen sich negative Signale von der Wall Street. Bis zum Mittag sank der Dax um 0,65 Prozent auf 12.407,14 Punkte. Für den MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, ging es um 0,53 Prozent auf 26.160,91 Zähler nach unten und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,58 Prozent auf 2576,67 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,61 Prozent auf 3414,04 Punkte nach.

An der Wall Street hatten die Standardwerte-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Dienstag nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende unter Gewinnmitnahmen gelitten, was sich zur Wochenmitte fortsetzen könnte.

Im Dax setzten sich die Aktien der Deutschen Börse mit plus 1,00 Prozent an die Spitze. Analyst Daniel Garrod von der britischen Barclays-Bank sprach von einem ermutigenden Ausblick des Börsenbetreibers, der nach dem schwierigen Vorjahr verhalten optimistisch nach vorn blickt.

Derweil überzeugte MTU die Anleger weder mit dem kräftigen Wachstum im vergangenen Jahr, noch mit der angehobenen Dividende: Die Papiere des Triebwerksbauer büßten im MDax 2,6 Prozent ein.

Im TecDax gehörten GFT-Aktien mit einem Kursanstieg um 3,52 Prozent zu den Favoriten. Der Finanztechnologiekonzern verdiente im vergangenen Geschäftsjahr mehr als erwartet.

Für Sartorius stand dank ehrgeiziger mittelfristiger Wachstumsziele bei 107,90 Euro sogar ein Rekordhoch zu Buche - zuletzt gewannen die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers noch 3,17 Prozent auf 107,50 Euro. Beim Biotech-Unternehmen Medigene sorgte ein wichtiger Fortschritt bei der Entwicklung einer Krebsimmuntherapie für ein Kursplus von 4,03 Prozent, was den TecDax-Spitzenplatz bedeutete.

Dagegen zollten die anfangs freundlichen Papiere von Telefonica Deutschland mit minus 2,64 Prozent ihrer jüngsten Erholung Tribut.