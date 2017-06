Börse in Frankfurt : Kursrutsch an der Wall Street zieht Dax ins Minus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,01 Prozent auf 24 647,27 Punkte ein, nachdem er am Dienstag bereits um fast 1,5 Prozent abgesackt war.

Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,63 Prozent auf 2208,93 Zähler nach unten. Bei dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Minus von knapp 1 Prozent zu Buche.

In den USA hatte es vor allem die Technologiewerte an der Börse Nasdaq erneut schwer erwischt. Sie hatten sich zwar in der Vorwoche wieder etwas gefangen, fanden aber angesichts fortwährender Diskussionen über das hohe Bewertungsniveau nicht mehr zu alter Stärke zurück. Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader sah als Belastung zudem den starken Euro, der Exporte erschweren kann.

Im Dax litten die Aktien der Technologiewerte Infineon und SAP mit Verlusten von jeweils mehr als 1 Prozent besonders deutlich. Im TecDax traf es die Papiere von S&T, Siltronic und Evotec mit Abschlägen von jeweils mehr als 3 Prozent heftig.

Die Aktien von Aurubis sackten als Schlusslicht im MDax um fast 4 Prozent ab. Analyst Christian Obst von der Baader Bank hatte zuvor seine Kaufempfehlung gestrichen.

Dem negativen Trend am Aktienmarkt konnten sich auch die am Dienstag noch erfolgreich an der Börse gestarteten Anteilscheine von Vapiano nicht entziehen. Die Aktien der Restaurantkette büßten knapp 3 Prozent ein, lagen damit aber noch über ihrem Ausgabekurs von 23 Euro.

