Aktienmärkte in Bewegung : Kursschwankungen: Chance oder Risiko für Anleger?

Im Februar verschlug es so manchem Anleger den Atem: Der Dax sackte in kurzer Zeit um über 10 Prozent ab. Und unterschritt dann auch noch die Schwelle von 12 000 Punkten.

von svz.de

15. April 2018, 14:05 Uhr

Solche runden Zahlen werden unter Börsenfachleuten gerne als psychologisch wichtige Schallmauern betrachtet. Es bestand die Befürchtung, dass es noch weiter abwärts gehen könnte.

Und der Februar-Schock hallt nach: „Viele Anleger haben sich Anfang Februar eine blutige Nase geholt“, sagt Oliver Roth, Aktienhändler bei Oddo Seydler. „Sie sind nicht bereit, in den Markt zurückzugehen. Deswegen haben wir noch heute niedrige Handelsvolumen.“ Die wiederum wirken sich auch aus: Sie bewirken, dass die Kurse stärker schwanken können als sonst. Die Logik ist einfach: Wenn Anleger wenig an den Aktienmärkten handeln, können schon kleine Käufe oder Verkäufe Kurse stark bewegen.

Eine der größten Unsicherheiten ist der drohende Handelskrieg zwischen China und den USA. Aktuell kommt noch die Gefahr der Eskalation zwischen den USA und Russland dazu. „Die Schwankungen sind ein Ausdruck für Ängste und Sorgen“, sagt auch der Aktienmarktexperte Christian Kahler von der DZ-Bank. „Wobei man aus Erfahrung weiß, dass die Ängste und Sorgen nicht immer schlagend sind.“

Auch das konnte man besonders in den vergangenen Tagen beobachten: Die Kurse am deutschen Aktienmarkt stiegen auch wieder. Denn die angekündigten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium treffen nun offenbar doch nur wenige Länder. Zum Aufatmen ist es nach Meinung von Oliver Roth aber noch zu früh. „Die Schwankungen sind derzeit ein Risiko für Anleger. Das liegt vor allem an den geringen Handelsvolumen. Die machen das Geschehen an der Börse ziemlich unkalkulierbar.“

Andererseits können fallende Kurse grundsätzlich eine Gelegenheit sein, in die Aktienmärkte einzusteigen.