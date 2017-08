Börse in Frankfurt : Kurz vor Jackson Hole: Dax bewegt sich kaum

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der Dax bewegte sich den Tag über in einer engen Handelsspanne und schloss 0,05 Prozent höher bei 12 180,83 Punkten. «Vor dem (...) Notenbankertreffen in den USA scheuen die Investoren offenbar vor klaren Positionierungen zurück», schrieb die Postbank in einem Marktkommentar.

«Zwar ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass das Treffen zu einer Gefahr für die Aktienmärkte wird», urteilte Milan Cutkovic, Marktanalyst von AxiTrader. Der Blick gelte vor allem dem Eurokurs. Die Nachfrage nach der Gemeinschaftswährung sei weiterhin groß und sein Aufwärtstrend intakt. Selbst leichte Andeutungen des EZB-Präsidenten Mario Draghi, die Geldpolitik zu normalisieren, könnten die Euro-Rally weiter anheizen. Die Rede Draghis ist für Freitagabend geplant.

Der MDax gab um 0,71 Prozent auf 24 741,75 Punkte nach und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,37 Prozent auf 2259,38 Zähler.

