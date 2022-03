Hamburg : Lage der Jugendherbergen im zweiten Corona-Jahr besser

Die beiden Hamburger Jugendherbergen haben im zweiten Corona-Jahr wieder mehr Gäste gezählt - die Zahlen sind aber noch weit entfernt vom Niveau vor der Pandemie. So kamen im vergangenen Jahr 22.843 Gäste in die Häuser „Auf dem Stintfang“ und „Horner Rennbahn“, wie der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Mittwoch mitteilte. 2020 waren es den Angaben nach 19.947. 2019 lag die Zahl der Gäste mit 67.560 allerdings fast dreimal so hoch.

Die Zahl der Übernachtungen stieg 2021 ...

