Wirtschaft : Land will Investitionen in Kinos bezuschussen

Die unter monatelangen Zwangsschließungen leidenden Kinos in Mecklenburg-Vorpommern sollen vom Land kräftige Finanzhilfen für Investitionen erhalten. Förderfähige Anschaffungs- und Herstellungskosten könnten bei gewerblichen Kinos mit Zuschüssen von bis zu 80 Prozent bedacht werden, teilte die MV Filmförderung GmbH am Dienstag in Schwerin mit. Nichtgewerblichen Kinos kann demnach sogar eine Förderung von bis zu 90 Prozent gewährt werden. Gefördert würden unter anderem die Erneuerung von Belüftungssystemen oder die Anschaffung moderner Projektions- und Tontechnik.

Als Ort der Kultur und Begegnung sei das Kino ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. „Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist es deshalb umso wichtiger, Kinobetreiberinnen und -betreiber zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen ihren kulturellen Auftrag auch in Krisenzeiten zu erfüllen”, erklärte Olaf Jacobs als Gesch...

