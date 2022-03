Agrarwirtschaft : Landvolk rechnet künftig mit steigendem Beregnungsbedarf

Der niedersächsische Bauernverband Landvolk rechnet für die Zukunft mit steigendem Bewässerungsbedarf. Vor allem im östlichen Niedersachsen gebe es zahlreiche Landwirte, die ihre Äcker beregnen müssen, um Erträge zu sichern. Nach den zurückliegenden Trockenjahren stünden die betroffenen Landwirte vor enormen Herausforderungen, teilte das Landvolk am Montag in Hannover zum „Tag des Wassers“ am 22. März mit.

Nicht überall werde die benötigte Wassermenge aus dem Grundwasser genommen werden können, sagte der Geschäftsführer des Fachverbandes Feldberegnung, Ekkehard Fricke: So müssten weitere Wasserquellen erschlossen werden, zum Beispiel Fabrikationswässer, aufbereitetes Abwasser oder in Becken gespeichertes Wasser. Zudem werde die Landwirtschaft Wasser zurü...

