Fluggesellschaft : Lauda holt sich Niki

Überraschungssieg für Gründer: Airline mit neuem Namen am Start.

Niki Lauda hat das Bieter-Rennen um seine frühere Fluggesellschaft Niki gewonnen. Nach dem Zuschlag durch den österreichischen Gläubigerausschuss kündigte der Formel-1-Weltmeister an, dass die sanierte Gesellschaft Ende März mit zunächst 15 Maschinen an den Start gehen werde. Sie soll den Namen Laudamotion tragen, sagte der Unternehmer österreichischen Medien. Die vom deutschen Insolvenzverwalter eingefädelte Übernahme der Niki durch die IAG-Tochter Vueling scheint damit hinfällig.

Über die Höhe des Angebots machte Lauda keine Angaben. Die einstigen Niki-Maschinen waren in den Wirren des Insolvenzverfahrens der Niki-Mutter Air Berlin in den Besitz der Lufthansa gekommen. Der DAX-Konzern teilte gestern mit, dass man der EU-Auflage nachkommen werde, wonach die Jets zu marktüblichen Konditionen an den Niki-Erwerber abzugeben seien. Mit Lauda sei bereits verhandelt worden, wenngleich eine abschließende Vereinbarung noch nicht vorliege. Lauda hatte erklärt, dass er sich bereits 15 der 21 Maschinen von der Lufthansa gesichert habe. Den Beschäftigten wolle er heute ein Angebot unterbreiten.

Der 68-Jährige, der die Airline 2003 gegründet hatte und 2011 ausgestiegen war, wird sich nach Einschätzung von Experten auf das touristische Geschäft konzentrieren. „Lauda wird auf das ursprüngliche Geschäftsmodell der Niki als Ferienflieger zurückgehen. Dabei wird er versuchen, die ohnehin schon günstige Kostenstruktur weiter zu verbessern“, sagte Airline-Experte Gerald Wissel von der Hamburger Beratungsgesellschaft Airborne.

Der deutsch-britische Touristik-Konzern Thomas Cook kündigte an, bei der neuen Gesellschaft größere Sitzkontingente zu buchen. Zugleich gebe es eine Anfrage der Laudamotion, sie beim Flugbetrieb mit operativen Dienstleistungen zu unterstützen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Airline-Tochter Condor könnte möglicherweise Crew-Planung, Wartung und die Überwachung des Flugbetriebs übernehmen. Am Angebot Laudas war Thomas Cook nach eigenen Angaben allerdings nicht beteiligt.

Misstrauen gegen den neuen Besitzer äußerte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. „Lauda war in der Vergangenheit alles andere als ein Traumarbeitgeber“, sagte ein Sprecher. Bei einer Übernahme aus einer Insolvenz sei zu befürchten, dass die ohnehin bescheidenen Tarifbedingungen für das fliegende Personal der Niki noch weiter verschlechtert würden.

Matthias Röder,Christian Ebner, Silvia Kusidlo