Eilmeldung : Lufthansa sagt wegen Streiks 1300 Flüge ab

Die Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Fluglotsen insgesamt 1300 Flüge mit rund 180.000 betroffenen Passagieren ab.

Avatar_prignitzer von dpa

06. November 2019, 13:35 Uhr

Am Donnerstag sollen in der Gruppe 700 von 3000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte.