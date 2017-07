Kein Zuwachs deutscher Marken : Mehr Autos auf deutschen Straßen

In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2017 mehr Autos zugelassen worden als im Vorjahreszeitraum. Die Neuzulassungen stiegen um drei Prozent, auf gut 1,7 Millionen Autos, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin bekanntgab.