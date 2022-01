Kapitalmarkt : Metro will Wachstum beschleunigen

Der Großhandelskonzern strebt langfristig in den kommenden Jahren mehr als 40 Milliarden Euro Umsatz an.

Der Großhandelskonzern Metro will in den kommenden Jahren das Wachstum beschleunigen und bis 2030 die Umsatzmarke von 40 Milliarden Euro knacken. Dabei sollen die Erlöse 2022 bis 2025 zunächst im Schnitt um drei bis fünf Prozent jährlich steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag mitteilte. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21...

