Ausfälle bei der Telekom : Mobilnetz gestört: Diese Smartphones müssen manuell umgestellt werden

Im Mobilnetz der Telekom kommt es zu Störungen, Nutzer melden massenweise Ausfälle. Wer telefonieren möchte, muss je nach Smartphone-Typ selbst eine Einstellung ändern.

Das Mobilfunknetz und mobile Internet der Deutschen Telekom ist am Dienstag von erheblichen Störungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Service-Team der Telekom meldete sich am Nachmittag bei Twitter zu Wort und bestätigte „Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox“....

