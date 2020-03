VDA hat entschieden : München bekommt Zuschlag für die nächste Automesse IAA

Deutschlands große Automesse kann eine halbe Milliarde Euro Umsatz in die Region bringen. Berlin, Hamburg und München hoffen auf den Zuschlag. Und die Autohersteller testen notgedrungen Alternativen zur IAA.

Avatar_prignitzer von dpa

03. März 2020, 17:36 Uhr

München hat den Zuschlag für die Internationale Automobilausstellung (IAA) erhalten. Das hat der Branchenverband VDA am Dienstag in Berlin entschieden. Damit gehen Berlin und Hamburg leer aus, die ebenfalls in der Endauswahl waren.