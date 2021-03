Blockade durch „Ever Given“ : Nach Suezstau: Europa bereitet sich auf großen Andrang vor

Nach der Havarie des Frachters „Ever Given“ war das Nadelöhr Suezkanal knapp eine Woche für die Schifffahrt blockiert. Die Folge: Schiffe stauten sich an beiden Enden des Kanals.

Kairo/Berlin | Nach der Auflösung der Blockade im Suezkanal rechnen europäische Hafen mit einen großen Andrang von Containerschiffen. Die Kapazität von Europas größtem Hafen in Rotterdam werde unter Druck kommen, sagte ein Sprecher in Rotterdam. Man könne die Infrastruktur nicht beliebig erweitern. „Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben an Kais, Kränen und ...

