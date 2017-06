185 Restaurants in 31 Ländern : Neue Vapiano-Aktien starten mit Kursplus in den Handel

Die Restaurantkette Vapiano hat 15 Jahre nach der Gründung den Gang an die Börse gemeistert. Zum Handelsende am Dienstag kosteten die Aktien 24 Euro. Das war ein Plus von mehr als 4 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 23 Euro je Papier.