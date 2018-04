Reform : Neues System für Weine

Der Dschungel an Logos und Herkunftsbezeichnungen für Lebensmittel in Deutschland ist für den Verbraucher in vielen Bereichen unübersichtlich. Da ist der Weinanbau keine Ausnahme. Dass der Weinbauverband einen Vorstoß unternimmt, etwas Licht in den Etiketten-Dschungel zu bringen, ist daher zu begrüßen. Der Teufel steckt jedoch im Detail: Für eine Vereinfachung muss das neue Weinlabel die aktuellen Systeme ersetzen. Sonst wird es nur zusätzlich Verwirrung stiften. Dafür müssten jedoch alle Verbände und Winzer, die bislang ihr eigenes Süppchen kochen, an einem Strang ziehen. Hinzu kommt, dass ein neues System auch die durch das EU-Recht bestehende Vergleichbarkeit ergänzen sollte. Ein Alleingang des Weinbauverbands hilft niemandem.