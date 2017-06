US-Sportartikelriese : Nike erfreut Anleger mit starken Zahlen

Bei Nike laufen die Geschäfte besser als erwartet - das kommt an der Börse gut an. Zudem kündigt der weltgrößte Sportbekleidungshersteller ein Pilotprogramm an, das die Basis für eine umfassendere Partnerschaft mit Amazon legen könnte. Auch das gefällt den Anlegern.