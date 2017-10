Panamera vorne : Porsche mit gutem China-Zahlen und Schwächen in Deutschland

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 12:40 Uhr

Dies teilte Porsche in Stuttgart mit. In den ersten drei Quartalen 2016 hatte Porsche ebenfalls ein Plus von vier Prozent verbuchen können. China wird immer wichtiger, auf diesem Markt lag das Plus bei zehn Prozent auf 54 000 ausgelieferter Autos. Zweitwichtigster Markt sind die USA, wo mit einem Plus von zwei Prozent auf 41 000 ausgelieferter Fahrzeuge aber nicht so viel Schwung ist wie in Asien.

Deutschland verliert für Porsche als Markt an Bedeutung. Hierzulande sanken die Auslieferungen von Januar bis September ein Prozent auf gut 22 000. In anderen Staaten Europas lief es besser - auf diesem Kontinent gab es einen Zuwachs von vier Prozent auf rund 61 000 ausgelieferter Fahrzeuge.

Bei den verschiedenen Modellen stieg besonders das Interesse an der Limousine Panamera. Bisher wurden in diesem Jahr gut 19 000 dieser Autos an Kunden übergeben und damit 73 Prozent mehr als zuvor. Eine Überraschung ist dieser Wert aber nicht - der Panamera kam dieses Jahr in neuer Version auf den Markt, daher griffen viele Käufer zu. Beim Geländewagen Cayenne ist es umgekehrt - die Zahl ausgelieferter Fahrzeuge sank um drei Prozent (auf 49 000), dieses Modell soll in neuer Version 2018 weltweit ausgeliefert werden.

Zudem dürfte sich ein Stoppschild deutscher Behörden negativ ausgewirkt haben - das Bundesverkehrsministerium hatte im Sommer ein Zulassungsverbot von Cayennes mit 3-Liter-Diesel-Motor verhängt, weil eine illegale Abschalteinrichtung gefunden worden war.