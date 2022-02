Tochter von Volkswagen : Porsche soll an die Börse – so stark steigen die Aktien

Volkswagen will seine Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen. Die Ankündigung beschert den Aktien einen Höhenflug.

Der Volkswagen-Konzern will Ernst machen und seine Sportwagentochter Porsche AG an die Börse bringen. Mit dem VW-Großaktionär Porsche Automobil Holding gebe es dahingehend fortgeschrittene Gespräche, teilte VW am Dienstag mit. In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Konzerngeflecht. Geplanter Börsengang von Pors...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.