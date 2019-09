Bündnis «Sand im Getriebe» : Protest gegen IAA geht mit Blockadeversuch weiter

Das erste Publikumswochenende der Auto-Messe IAA ist geprägt von Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Nach einer großen Kundgebung am Samstag haben Aktivisten eine Blockade der Zugänge begonnen.

15. September 2019, 10:05 Uhr

Der Protest gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt dauert an. Mehrere hundert Demonstranten des Bündnisses «Sand im Getriebe» blockierten am Morgen den Haupteingang der Messe.

In weißen Anzügen hielten sie Plakate mit Forderungen wie «Autokonzerne entmachten» und «Die Straße ist besetzt - Verkehrswende jetzt» in die Höhe. Ziel sei es, «den Ablauf der IAA mit friedlichen Blockaden zu stören», teilte das Bündnis mit. «Wir setzen damit ein deutliches Zeichen gegen das zerstörerische Verkehrssystem, für das die weltgrößte Automesse nach wie vor steht.»

Am Samstag hatten nach Polizeiangaben 15.000 Menschen bei einer Kundgebung vor dem Messegelände eine rasche Verkehrswende und mehr Klimaschutz gefordert. Die Veranstalter bezifferten die Teilnehmerzahlen auf 25.000, darunter seien allein 18.000 Radfahrer gewesen, die sich an einer großangelegten Sternfahrt beteiligten. Dafür wurden vorübergehend auch Abschnitte der Autobahnen A 661 und A 648 gesperrt.

Die IAA 2019 hatte am Samstag ihre Tore für die breite Öffentlichkeit geöffnet, die Messe dauert noch bis 22. September. Trotz erheblicher Verkehrsbehinderungen infolge der Kundgebung und der Fahrrad-Sternfahrt zeigte sich der scheidende Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, zufrieden mit dem ersten Publikumstag, der «die hohe Attraktivität der IAA unter Beweis gestellt» habe. Rund 60.000 Besucher seien gekommen. Schon am Donnerstag, am Rande des traditionellen Rundgangs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), hatte es in der Halle Proteste gegeben.

Das Bündnis «Sand im Getriebe» kritisierte, die IAA trage «nichts zu den drängenden Fragen der zukünftigen Mobilität bei». Angesichts des Klimawandels seien schnelle und drastische Entscheidungen nötig. «Mit unserer Blockade werden wir zeigen, dass wir uns nicht länger mit leeren Versprechungen hinhalten lassen, sondern den Wandel lieber selbst in die Hand nehmen», erklärte die Organisatoren.

Schon am Samstag hatten die Demonstranten der Auto-Industrie vorgeworfen, zu lange auf klimaschädliche Verbrennungsmotoren und große Stadt-Geländewagen gesetzt zu haben, um Umsatz zu machen. Die Kritik richtete sich auch an die Politik. Gefordert wurde Vorrang für den Fuß- und Radverkehr, ein starker Ausbau von Bus und Bahn sowie ein klimaneutraler Verkehr bis 2035. Am 20. September will das Klimakabinett der Bundesregierung sein Maßnahmenpaket vorlegen.