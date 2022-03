Olpe : Protestfahrt gegen hohe Spritpreise ohne Zwischenfälle

Eine Lastwagenprotestfahrt gegen die derzeit hohen Diesel- und Benzinpreise ist am Samstag in Kirchhundem im Sauerland ohne Zwischenfälle abgelaufen. Etwa 80 Fahrzeuge, meist Lkw, hätten sich auf dem Parkplatz eines derzeit noch geschlossenen Freizeitparks getroffen, teilte die Polizei mit. Danach seien die Fahrzeuge etwa 40 Kilometer durch die Gemeinde und das Stadtgebiet von Lennestadt gefahren. Viele Lastwagen trugen Transparente mit Aufschriften wie „Es reicht - stoppt den Wahnsinn“ oder „Stoppt die Tankabzocke“. Der Konvoi sei etwa fünf Kilometer lang gewesen, so die Polizei. Am Mittag habe die Veranstaltung störungsfrei und ohne nennenswerte Verkehrsbehinderungen geendet.

