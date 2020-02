Börse in Frankfurt : Rally an der Börse geht weiter - Dax schielt auf Rekord

Der Dax ist am Donnerstag um 0,61 Prozent auf 13 560,53 Punkte gestiegen - und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung des bisherigen Rekordes von 13 640 Punkten. Seit dem Freitagstief ist er nun schon um 4,5 Prozent nach oben geschnellt.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Februar 2020, 10:24 Uhr

In der zweiten deutschen Börsenliga ging es für den MDax um 0,38 Prozent auf 28 889,89 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent. Die Indizes folgten damit der Stärke an den US-Börsen. Auch die Erholung an Chinas Aktienmärkten setzte sich am Donnerstag kräftig fort, obwohl das Coronavirus weiter um sich greift. Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus in China ist schneller gestiegen als bisher.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA gibt es derweil auch Neuigkeiten zur Umsetzung der Vereinbarungen: China halbiert seine Sonderzölle auf Importe aus den USA im Wert von 75 Milliarden US-Dollar. Der Schritt erfolgt zeitgleich mit einer Verringerung amerikanischer Strafzölle auf Importe aus China.

Kräftig nach oben ging es am deutschen Markt für Stahlwerte, angetrieben von einem optimistischen Ausblick des Konkurrenten ArcelorMittal. Dieser sieht erste Anzeichen eine Stabilisierung der Nachfrage und machte so den Anlegern Hoffnung. Thyssenkrupp erholten sich im MDax um 3,8 Prozent von ihrem Tief seit September. Salzgitter und Klöckner & Co legten im SDax um 5,2 respektive 2,8 Prozent zu. Die Arcelor-Aktie schoss in Paris um 10 Prozent nach oben.

Im Dax waren allgemein die konjunkturempfindlichen Werte gefragt. An die Spitze setzten sich die Papiere der Deutschen Bank mit etwa 4 Prozent Plus. Am Dax-Ende befand sich die Siemens-Aktie, die allerdings nur optisch deutlich nachgab. Sie wurde um die Dividendenzahlung von 3,90 Euro bereinigt gehandelt.