Oft schnell ausverkauft : Regal leer? Das gilt bei Lockangeboten

Ist das Schnäppchen direkt nach Verkaufsstart vergriffen, ärgern sich Kundinnen und Kunden oft grün und blau. Zurecht, denn erlaubt ist das eigentlich nicht.

Was die Werbung verspricht, kann die Realität im Laden oder Onlineshop nicht immer einhalten. So sind etwa Angebotsregale schon am ersten Verkaufstag leer gefegt. Oder das Lieferdatum des Artikels aus dem Onlinehandel liegt in ferner Zukunft. Mit solchen sogenannten Lockangeboten wollen Händlerinnen und Händler die Kundschaft zunächst einmal in den Lad...

