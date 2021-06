Börse in Frankfurt : Rekordhoch beim MDax am großen Verfallstag

In einem weiterhin freundlichen Börsenumfeld hat der MDax der mittelgroßen deutschen Werte am Freitag ein Rekordhoch erklommen.

Frankfurt/Main | Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen am hiesigen Aktienmarkt in Grenzen. Der Leitindex Dax gab um 0,27 Prozent auf 15.685,18 Punkte nach. Damit ist das zu Wochenbeginn erreichte Rekordhoch von etwas mehr als 15.800 Punkten aber weiter in Sicht. Auf Wochensicht deutet sich ein minimales Minus an. Der MDax legte am Freitag zuletzt um 0,18 Pr...

