Standorte auch in MV? : Russischer Discounter eröffnet erste Filiale in Leipzig

Torgservis will den deutschen Lebensmittelmarkt erobern - erst in Leipzig und später in ganz Ostdeutschland. Standorte auch in MV möglich.

von Sabine Fuchs/dpa

29. Januar 2019, 14:28 Uhr

Neue Konkurrenz auf dem deutschen Lebensmittelmarkt: Der russische Discounter Torgservis hat in Leipzig seine erste Filiale in Deutschland eröffnet. Weitere Filialen vor allem in Ostdeutschland sind geplant.

Mit niedrigen Preisen und spärlichem Design bietet der Markt unter der Bezeichnung Mere auf 1000 Quadratmetern vor allem Lebensmittel an. Hier werden Obst und Gemüse nicht unter schmeichelndem Licht angeboten. Der Kunde greift die Ware direkt von der Palette ab. Auch die Einkaufswagen sind gebraucht. Günstig soll es eben sein. „Wir arbeiten nach dem Motto ,Jeden Tag nur Tiefstpreise'“ heißt es auf der Firmen-Internetseite. Lebensmittel machen demnach 70 Prozent des Sortiments aus. Der Rest ist Tierbedarf Haushaltswaren, Drogerieartikel und Bekleidung.

Hendrik Schmidt

Das Ziel: Die deutsche Tochter TS-Markt will Schritt für Schritt weitere Filialen in Ostdeutschland eröffnen und hier die Marktführer Aldi und Lidl angreifen. WIe die Mitbewerber auf die Pläne reagieren ist offen. „Ich gehe davon aus, dass Aldi und Lidl den Start beobachten“, sagt Matthias Queck von Retailytics, der Analystengruppe der „Lebensmittel Zeitung“. Die Branchenriesen könnten akzeptieren, wenn der Konkurrent günstiger bei geringerer Qualität wäre. „Wird aber jemand günstiger bei vergleichbarer Qualität, werden die Marktführer vehement zurückschlagen“, ist Queck überzeugt.

Schwerin und Rostock könnten Torgservis-Standorte werden

Auch in MV suche man derzeit noch nach neuen Standorten, vor allem in Städten mit mehr als 80.000 Einwohnern wie in Rostock und Schwerin. Man stehe in Verhandlungen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Vorraussetzung für einen Standort sei beispielsweise die Nähe von Industriegebieten mit guter Anbindung und behindertengerechtem Zugang, heißt es seitens TS-Markt. Die Böden sollen eben, flach, staubdicht, waschbar, und belastbar bis zu drei Tonnen pro Quadratmeter sein.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warnte in Bezug auf die Pläne von TS-Markt vor einer weiteren Verschärfung des Preiskampfs bei Lebensmitteln. Die Eröffnung der bundesweit ersten Filiale von Torgservice sei ein Alarmsignal, sagte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. Wer mit dem Versprechen antrete, die ohnehin schon günstigen Discounter in Deutschland drastisch zu unterbieten, der drehe weiter an der Preis-Abwärts-Spirale. Aber Lebensmittel seien Qualitätsprodukte, die nicht unter Wert verkauft werden dürften, so Zeitler.

Die 2009 gegründete Firma Torgservice, die nach eigenen Angaben in Osteuropa und Asien 928 Filialen betreibt, gibt sich sehr zurückhaltend. Auf Nachfrage werden keine Angaben zur Strategie und den Ausbauplänen gemacht.

In russischen Medien wird seit Wochen über die Erfolgsaussichten spekuliert. „Im Gegensatz zu Russland muss das Unternehmen in Deutschland die hohen Standards des Lebensmittelgesetzes und die Anforderungen an die Lebensmittelqualität erfüllen, gleichzeitig aber Produkte zu erschwinglichen Preisen verkaufen“, heißt es in Berichten. „In Russland wird Torgservis als starker Discounter bezeichnet, der in der Lage ist, auch mit mächtigen Handelsketten zu konkurrieren.“

(mit Thorsten Roth)