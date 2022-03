Tourismus : Schleswig-Holstein: Wieder mehr Gäste in den Jugendherbergen

Die 39 Jugendherbergen in Schleswig-Holstein sind vergleichsweise gut durch das zweite Corona-Jahr gekommen. Die Zahlen seien aber noch weit entfernt vom Niveau vor der Pandemie, teilte der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Mittwoch mit. 2021 besuchten demnach 116.869 Gäste die Häuser im nördlichsten Bundesland, nach 76.637 im Jahr 2020. Auch die Zahl der Übernachtungen stieg wieder an: Von 243.152 im Jahr 2020 auf 421.026 im vergangenen Jahr. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es allerdings mit 246 458 Gästen mehr als doppelt so viele wie 2021. Die Zahl der Übernachtungen betrug in dem Jahr 778.251.

„Das Jahr 2021 hielt sehr viele Herausforderungen für uns bereit. Ich bin stolz auf uns, dass wir sie gemeinschaftlich gemeistert haben”, sagte die Vorsitzende des Landesverbandes, Angela Braasch-Eggert. Zum Landesverband Nordmark gehören neben den 39 Häusern in Schleswig-Holstein, 2 in Hamburg sowie 4 im nördlichen Niedersachsen. Die Jugendherbergen d...

