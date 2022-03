Kooperation : Sony und Honda wollen gemeinsam Elektroautos entwickeln

Nach Apple und Xiaomi zeigt nun auch Sony Interesse am Geschäft mit Elektroautos. In drei Jahren will der japanische Elektronikkonzern mit Honda ein gemeinsames Fahrzeug herausbringen.

Der japanische Elektronikriese Sony geht bei seinenAuto-Plänen eine Kooperation mit Honda ein. Die Unternehmen wollengemeinsam Elektroautos entwickeln und einen Mobilitätsdienstaufbauen. Das erste Fahrzeug aus der Kooperation soll 2025 auf denMarkt kommen, wie Sony und Honda mitteilten. Sony hatte vor zwei Monaten bereits den zweiten Prototypen einesei...

