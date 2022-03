Banken : Sparkassen: Ukraine-Krieg stellt uns vor Herausforderungen

Das direkte Russland-Geschäft spielt für die Sparkassen in Deutschland praktisch keine Rolle. Allerdings rechnen die Institute mit indirekten Folgen des Unkraine-Krieges.

Nach einem Gewinnzuwachs im vergangenen Jahr stellen sich die Sparkassen in Deutschland auf Folgen durch den Ukraine-Krieg ein. „Wir alle werden in diesem Jahr politisch, aber auch wirtschaftlich und gesellschaftlich vor immense Herausforderungen gestellt werden“, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, am Mit...

