Kraftstoffkosten : Sprit bleibt teuer

Die Preise für Benzin, Diesel und Co. stagnieren weitestgehend - aber auf hohem Niveau.

Die Spritpreise in Deutschland verfestigen ihr hohes Niveau. Während Diesel etwas billiger wurde, hat sich Superbenzin der Sorte E10 wieder verteuert, wie der ADAC mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete Diesel demnach 2,173 Euro. Das sind 0,4 Cent mehr als am Vortag. E10 kostete im Schnitt 2,08 Euro, also 0,7 Cent weniger. ...

