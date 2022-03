Autobauer : Stellantis will bis 2038 komplett CO2-neutral werden

Der Konzern setzt in Zukunft voll auf E-Mobilität und wolle seine Strategie so ausrichten, dass er bis 2038 komplett CO2-neutral sei, sagte Konzernchef Carlos Tavares.

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis möchte bis 2030 in Europa nur noch Elektroautos und in den USA bis dahin zur Hälfte Elektroautos verkaufen. Das Ziel sei, bis 2038 komplett CO2-neutral zu werden, sagte Konzernchef Carlos Tavares am Dienstag bei der Vorstellung der Zukunftsstrategie des Unternehmens. Ziel sei es, den Klimawandel zu bekämpfen und zu ein...

