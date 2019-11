Kleine und mittlere Betriebe : Stimmung in Chinas Industrie hellt sich weiter auf

In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben noch einmal verbessert. Das lässt sich aus dem am Freitag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins «Caixin» für das verarbeitende Gewerbe ablesen.

Avatar_prignitzer von dpa

01. November 2019, 11:37 Uhr

Demnach wurde der beste Indexwert seit Februar 2017 erreicht, er stieg von 51,4 Punkten im Vormonat auf 51,7 Punkte. Werte über 50 Punkte deuten auf Wachstum hin.

Konjunkturexperten des britischen Analysehauses Pantheon Macroeconomics sprachen von einem «nachhaltigen Aufwärtstrend». Dieser passe zu einigen anderen Indikatoren aus dem Privatsektor der chinesischen Wirtschaft. Bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hatte es zuletzt Fortschritte gegeben, beide Seiten steuern auf eine Teileinigung zu. Die positiven Konjunkturdaten sorgten am Freitag für einen kräftigen Kursanstieg an den chinesischen Börsen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen schloss mit einem Plus von 1,7 Prozent.