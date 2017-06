Triebfeder für Wachstum : Studie: Deutschland sichert 4,8 Millionen Jobs in EU

Deutschland steht wegen seines hohen Handelsüberschusses seit Jahren in der Kritik. Seit US-Präsident Trump sich das zu eigen machte, herrscht Nervosität in der deutschen Industrie. Eine neue Studie will die Vorwürfe entkräften.