Pläne der Ampel-Koalition : Studie: Entlastungspaket gleicht höhere Preise für Verbraucher nicht aus

Der Krieg in der Ukraine hat die Kosten für Öl und Gas noch einmal in die Höhe schnellen lassen. Das merken Verbraucher zurzeit unter anderem an der Tankstelle. Eine Studie zeigt nun: Das von der Ampel-Koalition geschnürte Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise wird die Verluste der Bürger in diesem Jahr nicht ausgleichen.

Das von der Ampel-Koalition geschnürte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.