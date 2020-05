Tourismus : Tourismus darf auf Geld hoffen

Wirtschaftsminister Steinbach will bis Monatsende über Hilfsprogramm entscheiden. Aber das Land habe auch keine Gelddruckmaschine.

von Benjamin Lassiwe

06. Mai 2020, 14:59 Uhr

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hält ein landeseigenes Konjunktur- und Hilfsprogramm für den Tourismus im Land Brandenburg weiter für denkbar. Zunächst müsse aber abgewartet werden, wie entsprechende Bundesprogramme aussehen werden. „Ich möchte nicht noch einmal in die Situation kommen müssen, Richtlinien des Bundes und Richtlinien von uns im Wochenrhytmus abgleichen zu müssen“, sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags. „Wir werden Klarheit über diese Dinge im letzten Drittel des Monats Mai bekommen.“

Damit bewies der Wirtschaftsminister wohl auch Lernfähigkeit: Zu Beginn der Corona-Krise hatte er insbesondere den Soloselbstständigen und Kleinunternehmern versprochen hatte, dass sie nicht in die Grundsicherung fallen würden. Eine Fehleinschätzung. Die Förderprogramme von Bund und Land durften nicht zur Abdeckung des persönlichen Lebensunterhalts dieser Gruppen genutzt werden

Mit scharfer Kritik reagierte Steinbach im Ausschuss auf immer neue Forderungen nach finanziellen Unterstützungen von Bund und Land. „Ich habe kein anderes EU-Land gefunden, wo eine solch extensive Haltung da ist, dass Vater Staat in der Lage ist, über seine Gelddruckmaschine jeden auch nur irgendwie vorstellbaren persönlichen Verlust auszugleichen“, sagte der sichtlich erregte Wirtschaftsminister. „Das wird Vater Staat aber weder auf der Bundesebene noch auf der Landesebene können.“

Im Moment denke das Land Brandenburg noch nicht über eine Erweiterung seines Rettungsschirmes nach. „Wenn wir eine unbegrenzte Menge von Geld in das System hineingeben, provozieren wir auch eine vermutlich nicht mehr kontrollierbare Inflation“, warnte Steinbach.

Alles was über den Rettungsschirm geschehe, müsse verantwortbar sein und auch in der umgekehrten Richtung beherrschbar sein. „Wenn wir Kreditbeträge beliebig in die Höhe schrauben, um jeden Bedürfnis gerecht zu werden, würden wir volkswirtschaftlich völlig verantwortungslos handeln“, sagte Steinbach. Hier sei eine Erwartungshaltung „etwas aus den Fugen geraten“, sie müsse „gebremst“ werden.

Steinbach machte deutlich, dass zum jetzigen Stand 1160 Anträge auf Soforthilfe in Brandenburg abgelehnt worden seien. Ein Großteil der Anträge sei aufgrund ihrer Qualität abgelehnt worden: So hätten Menschen etwa einen Antrag gestellt, um ihre Rente aufzustocken, was aber mit dem Programm nicht zulässig sei. Derzeit seien alle Anträge bearbeitet worden, die bis zum 10. April gestellt worden.

Insgesamt sind bei der Investitions- und Landesbank (ILB) rund 78 000 Anträge auf Soforthilfe gestellt worden. Davon seien bislang etwa 47 000 Anträge bewilligt worden. Derzeit werden pro Tag noch rund 100 Anträge bei der ILB gestellt. „Das Gros der Zuschüsse der Soforthilfe ist an Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen in Brandenburg ausgezahlt worden – und hilft ihnen in der Krise.“ Allerdings müssten Soloselbständige, die die Gelder für ihren Lebensunterhalt verwenden, weiter damit rechnen, dass diese Gelder zurückgezahlt werden müssten.