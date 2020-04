Börse in Frankfurt : Über weite Strecken lahmgelegte Dax macht Gewinne

Der deutsche Aktienmarkt hat mit Hilfe positiv aufgenommener Wirtschaftsdaten aus China weitere Kursgewinne verzeichnet.

Avatar_prignitzer von dpa

14. April 2020, 15:10 Uhr

Allerdings hatten technische Störungen bei der Deutschen Börse schon früh eine stundenlange Unterbrechung des Xetra-Handel ausgelöst. Erst am frühen Nachmittag gelang es dem Börsenbetreiber, die Probleme zu lösen.

Der Dax kam in den Anfangsminuten stärker aus den Osterfeiertagen und blieb dann nach nicht einmal einer halben Handelsstunde bei einem Plus von etwa 1 Prozent stehen.

Als der Leitindex wieder in Bewegung kam, bewegte er sich mehr oder weniger in den Bahnen des frühen Handels, zuletzt stand ein Plus von 1,13 Prozent auf 10.684,30 Punkte auf der Kurstafel. Mit seinen Gewinnen knüpfte er an seine jüngste Erholung an. Vom Crash-Tief Mitte März hat er sich nun schon um fast 30 Prozent nach oben gearbeitet.

Der MDax der mittelgroßen Werte stand zuletzt mit 0,93 Prozent im Plus bei 22.305,67 Zählern. Der EuroStoxx 50, der sich im Gegensatz zu seinen deutschen Indexkollegen den ganzen Tag bewegte, stieg am Nachmittag um 0,90 Prozent auf 2918,72 Zähler.

Gut war die Stimmung am Dienstag international im Technologiesektor, der am Vorabend in New York die schwachen Standardwerte abgehängt hatte. Hierzulande folgten SAP-Aktien dem mit einem Anstieg um 3,6 Prozent. Unter den Dax-Verlierern stand ein Rücksetzer bei Eon mit einem Analystenkommentar in Zusammenhang. Zuletzt büßten die Papiere des Energiekonzerns 1,9 Prozent ein.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,34 Prozent am Donnerstag auf minus 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 144,24 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,27 Prozent auf 171,10 Zähler zu.

Der Euro hat zum US-Dollar an Wert gewonnen. Am Nachmittag stand er mit 1,0971 US-Dollar in Reichweite seines Tageshochs. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren bislang letzten Referenzkurs am Gründonnerstag auf 1,0867 Dollar festgesetzt.