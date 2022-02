Börse in Frankfurt : Ukraine-Krise hält Anleger in der Defensive

Der deutsche Aktienmarkt konnte am Montag seine Anfangsgewinne nicht halten und ist ins Minus gedreht. Der Dax notierte am Vormittag 0,41 Prozent tiefer bei 14.980,24 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 0,73 Prozent auf 32 732,07 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,9 Prozent ein. Nachdem in der vergangenen Woche Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine den Dax um zweieinhalb Prozent nach unten gedrückt hatten, kam am Montagmorgen zunächst leichter Optimismus auf. Auf Initiative F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.