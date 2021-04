Verkehr : Umwelthilfe prangert hohe Abgaswerte bei Diesel-Pkw an

Insgesamt 15 getestete Diesel-Pkw sollen teilweise das 18-fache der zugelassenen Stickoxid-Grenzwerte ausstoßen. Die Deutsche Umwelthilfe sieht die Verantwortung beim Verkehrsminister.

Berlin | Die Deutsche Umwelthilfe wirft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor, zu wenig gegen zu hohen Schadstoffausstoß bei Diesel-Fahrzeugen zu unternehmen. Hintergrund ist ein am Mittwoch vorgestellter Messbericht des an die Deutsche Umwelthilfe (DUH) angegliederten Emissions-Kontroll-Instituts (EKI), in dem die Abgaswerte mehrerer Diesel-Fahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.